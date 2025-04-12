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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن لقب الدوري لم يحسم، وأن الفريق سيبذل أقصى جهد في كل المباريات القادمة حتى آخر مباراة في البطولة. 

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز. 

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي : مباراة اليوم أمام بيراميدز كانت قوية. خلال الشوط الأول أداؤنا لم يكن جيدًا، وتحدثنا مع اللاعبين بين شوطي المباراة لتصحيح الأخطاء. 

وواصل حديثه: تحسن أداء الفريق في الشوط الثاني، وزادت محاولاتنا الهجومية بعد طرد لاعب بيراميدز، لكن استقبلنا هدفًا، وبروح البطل استطعنا أن ندرك التعادل. 

وأشار كولر إلى أن تأخر تسجيل الأهداف رغم طرد لاعب من بيراميدز سبب صعوبة المباراة للفريق، وأكد أن التغييرات كان هدفها زيادة الفاعلية الهجومية. 

وتطرق المدير الفني إلى الحديث عن الإصابات، مؤكدًا أن الجهاز سوف يتابع حالتي يحيى عطية الله وكريم الدبيس بعد إجرائهما الفحوصات الطبية اللازمة.

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