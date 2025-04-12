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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر للناشئين يتقدم على أنجولا

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
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تمكن منتخب  مصر من إحراز الهدف الأول في شباك أنجولا تحت 17 سنة ضمن المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن الملحق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم للناشئين (قطر 2025).
احرز الهدف اللاعب عبد العزيز الزغبي خلال الدقيقة 39.

الجهاز الفني

وحرص الجهاز الفني على تثبيت التشكيل الذي بدأ لقاء الكاميرون بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية، والذي حقق من خلاله انتصاره الوحيد في البطولة، وجاء تشكيل المنتخب على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر للناشئين:

عمر عبد العزيز (1) – عمر كمال (24) –  مهند الشامي (5) - حمزة الدجوي (4) – نور أشرف (3) – أدهم فريد (6) – محمد البنداري (15) – محمد حمد (8) – أنس رشدي (20) – عبد العزيز الزغبي (17) – حمزة عبد الكريم (9).

منتخب الناشئين هدف