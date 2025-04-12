ياسين الدمرداش..ممثل وفنان استعراضي موهوب

فنان إستعراضي موهوب، وممثل بارع بالرغم من أنه لايزال في عمر٩ سنوات،

إنه ياسين الدمرداش طالب بالصف الرابع ابتدائي بمدرسة خاصة بمحافظة الغربية.

والدته تروي للبوابة نيوز

وتروي غادة وحيد والدته “للبوابة نيوز” أن موهبته في التمثيل ظهرت وهو بعمر 7 سنوات حيث إن شقيقه الأكبر أحمد ممثل موهوب أيضا، فكان يشاهده منذ الصغر، فجذبه فن التمثيل ، والحقه الفنان “خالد النموري ”مدير فريق مسرح 23 يوليو، بالفريق والتابع الي مديرية الثقافة بمحافظة الغربية.. ورشحه النموري في بداية الأمر إلي دور صغير ، وأدي الدور بإتقان، وأعجب بآدائه الجمهور، وحفظ الدور بالرغم من صغر عمره.

وتضيف أنه شارك أيضا بمسرحية بعنوان "باب الجنة"، فلاقي أدائه نجاحاً كبيرا، وأثنت عليه اللجنة والجمهور ، حيث أدى دور طفل طيب.. وكما أسند إليه دور كبير في مسرحية بعنوان “وتر الأرانب”.

وتضيف أنه رغم صغر عمره، فإنه أدي ألوان متنوعه في فن التمثيل، ومنها الكوميدي والتراجيدي .

وتتابع وحيد أن ولدها ياسين يعشق فن الأداء الحركي .. فتدرب أيضا من خلال الفريق علي الفن الشعبي، فبدأ بتقليد بعض الإستعراضات و تعلم بعض الرقصات وحقق نجاحا كبيرا ، تم استضافته في برنامج تلفزيوني شهير ،وكما شارك في عدة مناسبات في محافظة الغربية.

شارك في عدة مناسبات، ومنها ليالي رمضان بالمحلة و قصور الثقافة في محافظة الغربية،وكما في تطوير موهيته حيث أنه فنان متميز يدعم جميع الموهوبين.

ومن جهته أوضح للشبوابة نيوز الفنان “خالد النموري ” مخرج مسرح فريق 23 يوليو ، أن ياسين الدمرداش وشقيقه أحمد استطاعا، أداء دورهما ببراعه في عدة أعمال فنية ضمن الفريق،بالرغم من صغر أعمارهما، ولكنها شاركا في أوبريت بعنوان ”إرادة شعب" في إحتفالات 23 يوليو ، وكما شاركا في عدة مناسبات منها ليالي رمضان الثقافية في المحلة، وقدموا بعض الفقرات الفنية ضمن الفريق ، ومنها من وحوي يا وحي ورمضان كريم، ويحلم ياسين بالشهرة والنجومية علي خطي كبار الممثلين.