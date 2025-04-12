يد مصر للناشئين 2008 ثالث البحر المتوسط.. وثلاثة لاعبين يخطفون أربعة ألقاب للأفضل

حصل منتخبنا الوطني المصرى للناشئين مواليد 2008 على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة البحر المتوسط للناشئين المقامة حاليا بتونس بعد الفوز علي منتخب ايطاليا بنتيجة 29 - 19 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

جوائز فردية

كما حصل نجوم مصر الصاعدين على جوائز افضل اللاعبين بالبطولة حيث نال حارس مرمى منتخبنا الوطني المصرى عبد الملك محمود لقب أفضل حارس مرمى فى البطولة، واللاعب يوسف عمرو الحاصل على هداف البطولة وجائزة افضل ظهير ايمن ، واخير فاز ياسين احمد بجائزة افضل جناح ايسر بالبطولة.

وكان منتخبنا قد تعرض للهزيمة من منتخب كرواتيا 21 / 18 فى نصف نهائى البطولة.

بعثة منتخب مصر

تضم بعثة منتخبنا : أحمد زقزوق عضو مجلس إدارة الإتحاد رئيسا للبعثة و عماد إبراهيم المدير الفني - أحمد خميس المدرب المساعد- محي صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين - توفيق المتولى المدير الاداري - عصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي.

وتضم قائمة الفريق كل من: عبدالملك محمود - ياسين خالد - منصور عامر - زياد مصطفى - محمد رامي - مؤمن ريحان - ياسين أحمد - عبدالرحمن بكر - ياسين سعد - حمزة سامي - ياسين تامر - يحيى هشام - محمود رامي - سيف الله عمرو - مهند علاء - مؤمن النقيب - ويوسف عمر.