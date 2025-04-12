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السبت 12 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حماس: الوفد المفاوض برئاسة خليل الحية يتوجه إلى القاهرة

حركة حماس
حركة حماس
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قالت حركة حماس، إن الوفد المفاوض في الحركة برئاسة خليل الحية توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة من مصر حيث سيتم الاجتماع والمتابعة مع الوسطاء من مصر وقطر؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق ووقف العدوان

وأوضحت حركة حماس، أن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

نتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفا دائما لإطلاق النار

وأكدت الحركة، أنها تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى صفقة تبادل جادة.

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