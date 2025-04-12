البيت الأبيض : المباحثات المباشرة مع إيران "إيجابية وبناءة للغاية"

في أول بيان رسمي بعد المحادثات النووية، اليوم السبت، بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، وصف البيت الأبيض المناقشات بأنها "إيجابية وبناءة للغاية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

خطوة إلى الأمام في تحقيق نتيجة مفيدة للطرفين

وفي حين أن البيت الأبيض اعترف بأن القضايا المطروحة معقدة للغاية، إلا أنه أشار إلى أن المحادثات المباشرة بين المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كانت خطوة إلى الأمام في تحقيق نتيجة مفيدة للطرفين.

وأكد بيان البيت الأبيض أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى السبت المقبل، وشكر سلطنة عمان على استضافة المحادثات.

وقال ويتكوف، لعراقجي، إن لديه تعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الخلافات بين البلدين من خلال الحوار والدبلوماسية، إذا كان ذلك ممكنا، بحسب بيان البيت الأبيض.