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السبت 12 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة يوسف الصديق تتابع مواقف السيارات وتوجه بالالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تابعت الدكتورة شرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم اليوم سير العمل بالمواقف العامة للسيارات والتزام السائقين بالتعريفة المقررة قانونا وتركيب ملصقات علي السيارات بمختلف المواقف بالمركز  بعد تحريك سعر الوقود.

 

رؤساء الوحدات المحلية

 

رافق رئيس المدينة فى الجولة أعضاء الجهاز الإداري بالمركز وعدد من رؤساء الوحدات المحلية والمختصين.

كما تابعت انتظام سير العمل بمحطات الوقود وتوافر المواد البترولية والالتزام باسعارها المقررة قانونا، ووجهت بالالتزام بالتعريفة الجديدة على مستوى قرى المركز .

 

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

 

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة الإهتمام والمتابعة والوقوف على مدى التزام المواطنين والسائقين ومحطات الوقود بالأسعار المقررة قانونا.

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