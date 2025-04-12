إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن اختلال عجلة القيادة بيد سائق الميكروباص أدي إلي اختلال توازنه واصطدامه بالسيارة الربع نقل.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بأكتوبر

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت بسيارة ربع نقل نتج عن الحادث إصابة سائق السيارة الميكروباص و6 أشخاص كانوا برفقته جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.