شاهد..توافد نجوم الفن على عزاء والدة شيرين عادل

توافد عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في حماة رامي صبري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم السبت.

ورصدت عدسة البوابة نيوز حضور عدد من النجوم لتقديم الواجب في والدة الفنانة شيرين عادل زوجة الفنان رامي صبري؛ وكان من بينهم " أشرف زكي وروجينا وبوسي ودنيا عبد العزيز ودنيا فؤاد".

شيع جثمان والدة شيرين زوجة رامي صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، أول امس الخميس؛ بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين، لمثواها الأخير، وتم دفنها بمقابر أسرتها.

كان رامي صبري قد أعلن خبر الوفاة الأربعاء الماضى وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله، برجاء الدعاء".