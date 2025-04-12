عبدالرحيم علي يكشف: هذا ما سيحدث إذا قدمت إيران التنازلات المطلوبة من أمريكا لتفكيك برنامجها النووي

السبت 12/أبريل/2025 - 09:27 م

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، ورئيس تحرير مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس:" لو قدمت إيران التنازلات المطلوبة لأمريكا فيما يخص تفكيك برنامجها النووي..

خاصة بعد فقدها أدوات تأثيرها في المنطقة (حزب الله في لبنان وحماس في غزة وآلـ الأسد في سوريا والحوثيين في اليمن، وتحجيم أدواتها في العراق)، سوف تستلم راية (شرطي أمريكا في المنطقة) وهذا بالطبع يقلل من الدور المصري والتركي وبالتأكيد الإسرائيلي ".

وأضاف “علي”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “ هذا ما تحاول سرائيل منعه واستباقه بضربة إجهاضية.. الصراع على الوقت.. والوقت ينفد”.