رئيس جامعة طنطا الدكتور يشارك في حفل خريجي كلية التجارة

نظمت كلية التجارة جامعة طنطا اليوم السبت احتفالية كبرى لتخريج طلاب البكالوريوس دفعة 2024، والدراسات العليا دفعتي 2024 و2025، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانىء محاريق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والخريجين بالكلية.

منارة علم ومعرفة ومصنع للكفاءات

خلال كلمته هنأ الدكتور محمد حسين الخريجين، مشيدا بما بذلوه من جهد خلال سنوات الدراسة، والتفاني في طلب العلم، مؤكداً أن كلية التجارة جامعة طنطا العريقة التي كانت وما زالت منارة علم ومعرفة، ومصنعًا للكفاءات التي تساهم في بناء وطننا العزيز، فقد خرجت العديد والعديد من الأجيال الذين تولوا العديد من المناصب القيادية وساهموا في بناء مستقبل الوطن.

أضاف الدكتور محمد حسين أن الخريجين على أعتاب مرحلة جديد، مرحلة المسؤولية الحقيقية، حيث يضع المجتمع ثقته في علمهم، وإنسانيتهم، وأخلاقهم، داعيا جميع الخريجين أن يكونوا دائمًا على قدر هذه الثقة، وأن يواصلوا التعلم والتطور، داعيا الطلاب بأن يكونوا سفراء لجامعتهم وكليتهم في ميادين العمل المختلفة، وأن كونوا مثلًا يُحتذى به في الأخلاق والاجتهاد والطموح، متمنيا لهم مستقبلاً زاهرًا مليئًا بالنجاحات، موجها الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس الذين لم يدخروا جهدًا في دعمهم وتوجيههم.

وحرص الدكتور محمود عيسى على تقديم التهنئة لجميع الخريجين، مشيراً إلى أن اليوم هو تتويج لجهودهم المستمرة التي بذلوها طوال السنوات الماضية، موضحاً أن المرحلة الجديدة تحمل في طياتها مسؤوليات كبيرة وفرص عظيمة لهم، موجها الخريجين بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يثبتوا للجميع أنهم على قدر الثقة، وأن يستمروا في السعي وراء العلم لبناء مستقبل الوطن.

من جانبه وجه الدكتور حاتم أمين التهنئة لجميع الخريجين بعد أعوام من الجهد والمثابرة، مؤكداً أن تخرج أجيال جديدة من الكلية اليوم، يأتي انعكاسا لنجاح العملية التعليمة بالكلية ويؤكد على جودة التعليم وحرص الكلية على توفير بيئة أكاديمية وتعليمية عالية الجودة، داعيا الطلاب إلى مواصلة العلم والتواصل مع الكلية لاستزادة من العلم والمعرفة.

أعرب الدكتور ياسر الجرف عن سعادته بحضوره اليوم حفل الخريجين بالكلية، الذي يظل ذكرى خالدة في نفوس جميع الخريجين طوال عمرهم، موجها الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية لدعمهم الدائم وجهودهم المتواصلة لجميع الخريجين طوال مسيرتهم العملية، متمنيا لجميع الخريجين مستقبلاً مشرقاً وحافلاً بالإنجازات، وأن يكونوا دائماً في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

في ختام الاحتفالية تم تكريم اسم الدكتور عارف عبد الكريم، والدكتور محمد عبده عليوة، كما تم تكريم العاملين اللذين توفاهم الله هذا العام، كما تم تكريم قدامي الخريجين بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الحاصلين علي درجة أستاذ وأستاذ مساعد لهذا العام، وصولاً لتكريم خريجي الكلية دفعة ٥١ لخريجين البكالوريوس دفعة ٢٠٢٤ والدراسات العليا دفعة ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ الأكاديمية والمهنية، وإهدائهم شهادات ودروع التخرج والتقاط الصور التذكاري