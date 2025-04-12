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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

15 دقيقة .. التعادل السلبي يسيطر علي مباراة مصر الناشئين وأنجولا

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
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سيطر التعادل السلبي علي اول 15 دقيقة من لقاء مصر وأنجولا تحت 17 سنة في الملحق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم للناشئين (قطر 2025)، والذي انطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية.

وحرص الجهاز الفني على تثبيت التشكيل الذي بدأ لقاء الكاميرون بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية، والذي حقق من خلاله انتصاره الوحيد في البطولة، وجاء تشكيل المنتخب على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر للناشئين:

عمر عبد العزيز (1) – عمر كمال (24) –  مهند الشامي (5) - حمزة الدجوي (4) – نور أشرف (3) – أدهم فريد (6) – محمد البنداري (15) – محمد حمد (8) – أنس رشدي (20) – عبد العزيز الزغبي (17) – حمزة عبد الكريم (9).

منتخب النشائين الشوط الأول السلبي