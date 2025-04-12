بعد تعادل بيراميدز والأهلي.. تعرف على ترتيب جدول الدوري

استمر الصراع على لقب الدوري الممتاز مثيرا وساخنا بعد تعادل الأهلي وبيراميدز في مباراة قمة الدوري التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية في قمة الدوري الممتاز .

انتهت مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليبقى الصراع على لقب الدوري مفتوحا بين الفريقين في الجولات المقبلة.

ترتيب الدوري بعد تعادل بيراميدز والأهلي

بعد تعادل بيراميدز والأهلي واصل بيراميدز الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 44 نقطة بينما توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثاني.

1- بيراميدز : 44 نقطة

2- الأهلي : 40 نقطة

3- الزمالك : 35 نقطة

4- المصري : 31 نقطة

5 - البنك الأهلي :29 نقطة

6- سيراميكا : 27 نقطة

7 - فاركو : 26 نقطة

8- بتروجت : 25 نقطة

9- حرس الحدود : 22 نقطة

أهداف مباراة بيراميدز والأهلي

سجل المغربي محمد الشيبي هدف فريق بيراميدز في شباك الأهلي بالمباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية في قمة الدوري الممتاز.

جاء هدف محمد الشيبي في الدقيقة 86 من تسديدة قوية سكنت شباك محمد الشناوي.

وفي الوقت القاتل أحرز أحمد رضا هدف التعادل للأهلي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع .

وشهد اللقاء طرد اللاعب مهند لاشين لاعب خط وسط بيراميدز في الدقيقة 65.