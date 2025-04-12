بأسلوب التسلق.. ضبط مسجلين سرقا مشغولات ذهبية من داخل شقة بأبو النمرس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة، المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بأبو النمرس

تلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من مالك شقة سكنية كائنة بدائرة المركز، يفيد بسرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة محل سكنه.

عاطلين وراء سرقة المشغولات الذهبية

وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة، قاما بالتسلق إلي الشقة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.