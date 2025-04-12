"مياه الفيوم" تبحث استعداداتها لفصل الصيف في اجتماع موسّع لتحسين خدمات الشرب

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اجتماعًا موسعًا بمكتبه في محطة مياه قحافة، لمتابعة مستوى تقديم خدمات مياه الشرب في مختلف أنحاء المحافظة، وبحث آليات تطوير الخدمة، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة المرتفعة، تزامنًا مع اقتراب فصل الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك.

حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالشركة، من بينهم المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه، والمهندس طارق عطالله رئيس قطاع التخطيط، والمهندس جمعة علي مدير عام الإنتاج، إلى جانب المهندس محمود عبد الدايم مدير الإدارة العامة للفاقد، والمهندسة سمر طوخي مدير الإدارة العامة للتحليل الهيدروليكي، وناصر العمدة مدير الإدارة العامة للرقابة والمتابعة، والمهندس مسعد محمد مدير الإدارة العامة لشبكات مياه الشرب، والمهندسة أمل حماد مدير الإدارة العامة للتنفيذ الذاتي، بالإضافة إلى مديري مراكز صيانة الشبكات على مستوى المحافظة.

تحديد الأولويات ووضع خطط تنفيذية

وخلال الاجتماع، شدد "النجار" على أهمية تحديد الأولويات ووضع خطط تنفيذية واضحة للإجراءات الاستباقية من أعمال الإحلال والتجديد، ومد وتدعيم الشبكات، إلى جانب صيانة المحابس، وضمان التشغيل الأمثل لمحطات إنتاج المياه، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسينها خلال أشهر الصيف.

كما وجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أسبابها، مع تكثيف حملات التفتيش لرصد التعديات على الشبكات، والحد من الفاقد المائي سواء التجاري أو الفيزيائي.

وأكد رئيس الشركة أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار 24 ساعة، لتلقي بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون محمول وأرضي، أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01275358538، ووسائل التواصل الاجتماعي.. والمتابعة مع العملاء هاتفيًا بعد تلقي الشكاوى، للتأكد من حلها بشكل كامل وفعّال.

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