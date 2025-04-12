كلاسيكو الدوري الألماني ينتهي بالتعادل بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.. فيديو

خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على قمة مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني، التي جمعت بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا.

شهدت مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند إثارة وندية بين الفريقين، وتقاسم كل منهما السيطرة على مجريات اللعب في فترات مختلفة.

مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

بدأ بايرن ميونخ مباراته ضد بوروسيا دروتموند بضغط هجومي مكثف، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق تسديدة قوية من ليروى ساني من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس دورتموند تصدى للكرة على مرتين.

وواصل العملاق البافاري تهديد مرمى الضيوف، ففي الدقيقة 20، أرسل الهداف هاري كين رأسية قوية تجاه الشباك، لكن الحارس كوبل كان حاضرًا وأبعد الكرة ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، فاجأ بوروسيا دورتموند أصحاب الأرض بهدف التقدم في الدقيقة 49، وذلك عن طريق المهاجم ماكسيميليان بيير الذي ارتقى لكرة عرضية متقنة وحولها برأسه إلى داخل الشباك، معلنًا عن الهدف الأول للضيوف.

ولم يستسلم بايرن ميونخ للهدف، وسعى بكل قوة لتعديل النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 65 عن طريق المدافع رفائيل جوريرو، الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك دورتموند، معيدة المباراة إلى نقطة البداية.

وبعد أربع دقائق فقط، وتحديدًا في الدقيقة 69، تمكن الجناح سيرج جنابري من تسجيل هدف التقدم للبايرن، بعد مهارة فردية رائعة وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة متقنة على يمين الحارس كوبل.

ولكن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد، ففي الدقيقة 75، نجح المدافع والديمار أنتون في تسجيل هدف التعادل الثاني لفريق بوروسيا دورتموند، ينتهي كلاسيكو الدوري الألماني بالتعادل 2-2.

بتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 69 نقطة ليحافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما وصل رصيد بوروسيا دورتموند إلى 42 نقطة ليحتل المركز الثامن.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند