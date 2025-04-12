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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على متهمين بسرقة حمولة سيارة ألبان في بولاق الدكرور

ارشيفيه
ارشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اليوم القبض على المتهمين بسرقة حمولة جبن و ألبان من سيارة نصف نقل بعد تخدير سائقها في منطقة بولاق الدكرور.

مخدر في العصير وسرقة سائق بولاق 

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سائق سيارة نصف نقل يتهم فيه مجهولين باستدراجه وإعطائه كوب عصير به مخدر وسرقة حمولة جبن ومبلغ مالي من السيارة بدائرة القسم.

حمولة جبن ومبلغ مالي 

وأضاف المبلغ أن حمولة الجبن تقدر بحوالي 250 ألف جنيه بالإضافة إلى 100 ألف جنيه كانت بداخل السيارة.

جرى تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين أمكن تحديد هويتهما وضبطها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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