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السبت 12 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

آلاف الأقباط يحتفلون بأحد السعف بالفيوم.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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استعد آلاف الأقباط، بمحافظة الفيوم، للاحتفال بعيد أحد الشعانين، المعروف ب"أحد السعف"، وتقيم الكنائس، القداسات، للاحتفال بهذه المناسبة، صباح غد-الأحد-احتفالا بعيد دخول السيد المسيح، أورشليم.


وشهد محيط الكنائس، اليوم، انتشار باعة السعف، لبيعه للمواطنين، الذين أقبلوا على شرائه، من أجل صنع منتجات متنوعة منه، احتفالا بالعيد، منها التيجان، وعش النمل، والصلبان، والقلب، وغير ذلك من المنتجات.

واشترى الأقباط، منتجات السعف، وأهمها التيجان، وسنابل القمح، والصلبان، والتي انخفضت أسعارها هذا العام، عن السابق.

 

يبلغ سعر عود السعف، ما بين ١٠ إلى ١٥ جنيها للواحد، والصليب المصنوع من السعف، يباع ب٢٠ جنيها، والتاج يباع ب١٥ جنيها، وشكل مزخرف بسعر ٢٠ جنيها، وعود سنابل القمح ب١٥ جنيها.

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