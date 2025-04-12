انطلاق مباراة منتخب الفراعنة الشباب وأنجولا

انطلق الشوط الأول من مباراة منتخب مصر تحت ١٧ سنة ونظيره أنجولا في الملحق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم للناشئين (قطر 2025)، والذي انطلق في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية.

وحرص الجهاز الفني على تثبيت التشكيل الذي بدأ لقاء الكاميرون بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية، والذي حقق من خلاله انتصاره الوحيد في البطولة، وجاء تشكيل المنتخب على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر للناشئين:

عمر عبد العزيز (1) – عمر كمال (24) – مهند الشامي (5) - حمزة الدجوي (4) – نور أشرف (3) – أدهم فريد (6) – محمد البنداري (15) – محمد حمد (8) – أنس رشدي (20) – عبد العزيز الزغبي (17) – حمزة عبد الكريم (9).