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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الثلاثاء.. آخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم

نقابة المحامين
نقابة المحامين
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أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أن الثلاثاء المقبل الموافق هو آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج المحامين وأسرهم.

وتناشد النقابة المحامين بسرعة سداد الاشتراك قبل يوم الثلاثاء المقبل حيث أنه لن يسمح لأحد بالاستفادة من خدمات المشروع من غير المشتركين.

والجدير بالذكر أن الاشتراك بمشروع العلاج كان من المقرر أن ينتهى في 30 مارس الماضي، إلا أن نقيب المحامين، أصدر قرارًا بمد فترة الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم لمدة 15 يوماً.

وجاء هذا القرار استجابة لمطالب السادة المحامين، وتسهيلًا عليهم للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية، ويتم استخراج البطاقات العلاجية بنادي المحامين النهري في المعادي، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.

نقابةالمحامين الاشتراك في مشروع العلاج