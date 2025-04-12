حماس تبث تسجيلًا مصورًا للجندي المحتجز لديها الذى يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر

بثت حركة حماس، تسجيلًا مصورًا للجندي المحتجز لديها الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

نتنياهو يسيطر على إسرائيل مثل الديكتاتور

وقال الجندي المحتجز، إن نتنياهو يسيطر على إسرائيل مثل الديكتاتور، مؤكدًا أن حماس كانت مستعدة لإطلاق سراح قبل 3 أسابيع.

كل يوم نعتقد أن القصف يقترب من رءوس المحتجزين

وأوضح ألكسندر، أن كل يوم نعتقد أن القصف يقترب من رءوس المحتجزين، مضيفًا: "أقول للرئيس ترامب لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو؟"

هناك جهودًا حثيثة تجري لإعادة عيدان وباقي المحتجزين

في سياق متصل، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لعائلة المحتجز عيدان ألكسندر، إن هناك جهودًا حثيثة تجري لإعادة عيدان وباقي المحتجزين.