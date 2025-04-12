إنتر ميلان يتجاوز كالياري بثلاثية ويواصل التحليق في صدارة الكالتشيو

واصل إنتر ميلان عروضه القوية في الدوري الإيطالي وحقق فوزًا مستحقًا على ضيفه كالياري بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الكالتشيو.

بدأ إنتر اللقاء بقوة، حيث افتتح النجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 بعد تمريرة مميزة من كارلوس أوجوستو، ليمنح النيراتزوري أفضلية مبكرة على أرض ملعب "جوزيبي مياتزا".

واستمر الضغط الهجومي لإنتر، ليتوج لاوتارو مارتينيز تألقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 26 بعد تمريرة حاسمة من أرناوتوفيتش، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بثنائية نظيفة.

الانتر يتفوق

مع بداية الشوط الثاني، واصل إنتر تفوقه وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 55 عبر المدافع يان أوريل بيسيك، مستفيدًا من عرضية متقنة أرسلها فيديريكو ديماركو.

وحاول كالياري تقليص الفارق، وتمكن بالفعل من تسجيل هدف شرفي في الدقيقة 48 عن طريق روبيرتو بيكولي بعد تمريرة من توماسو أوجيلو، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للعودة في النتيجة أمام تماسك دفاع إنتر.

بهذا الانتصار، يعزز إنتر ميلان موقعه في صدارة الدوري الإيطالي، مواصلًا مشواره بثبات نحو اللقب، بينما تزداد معاناة كالياري في مؤخرة الترتيب مع اقتراب نهاية الموسم.