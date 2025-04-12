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السبت 12 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

النائب البطريركي في القدس يترأس احتفالات أحد الشعانين بكنيسة القيامة

ارشيف
ارشيف
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في دخول رسمي مهيب لكنيسة القيامة كما جرت العادة في أحد الشعانين، ترأس  المطران مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة، صلاة الرمش (المساء) بمشاركة  المطران مار طيموثاوس ماثيو، مطران الرعايا السريانية الهندية في الأراضي المقدسة، الذي حلّ ضيفاً على الأبرشية في هذه المناسبة المباركة.

 

مشاركة الآباء بالشعانين 

 

شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة ورهبان دير مار مرقس، إلى جانب جمهور كبير من المؤمنين والمصلّين الذين ملأوا أرجاء الكنيسة، في أجواء روحية مفعمة بالإيمان والرجاء. وتبع الصلاة طقس تبريك أغصان الزيتون، رمز السلام والنصرة، استعدادًا للدخول في أسبوع الآلام.

 

أرض الخير والسلام

 

وختم المطران بالدعاء أن يمنّ الله على هذه الأرض المباركة بالخير والمحبة والسلام، وأن تعود هذه المناسبات المقدسة بالبركة والخلاص على الجميع.

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