جولة لـ"عبد المحسن سلامة" المرشح على مقعد نقيب الصحفيين بمحافظة الإسماعيلية

استقبل الصحفيون بمحافظة الإسماعيلية، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، بنادي الدنفاة التابع لهيئة قناة السويس، وذلك في إطار جولاته الانتخابية بمختلف المحافظات.

وأكد سلامة أنه يتعهد من خلال برنامجه بتحقيق مصلحة المهنة والجماعة الصحفية، بعيدًا عن الشعارات والمشاحنات، مشددًا على رفضه أن يتحول الاستحقاق الانتخابي إلى مشاجرة.

وقال: إن الصحافة تواجه تحديات وجودية، وإنه على الجماعة الصحفية أن تتوحد خلف قيادة تستطيع مواجهة تلك التحديات، وحل مشكلات الصحافة والصحفيين، لافتًا إلى أنه يضع على قمة أولوياته استعادة هيبة مهنة الصحافة والتيسير على الصحفيين في ممارسة عملهم وتعظيم علاقاتهم بمصادرهم، وتحقيق زيادة في البدل غير مسبوقة ومرضية في نفس الوقت.

وأضاف سلامة أن لديه برنامج انتخابي قوي سيعمل على تنفيذه، منه الجانب الاقتصادي يتضمن طرح أراض ووحدات سكنية للصحفيين، وإنشاء مستشفى للصحفيين، بجانب تطوير مشروع العلاج وزيادة الحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه وللحالات الطارئة إلى 60 ألف جنيه.

وشدد على أهمية وجود لائحة قيد منضبطة وعادلة وشفافة وصارمة بشكل عاجل، لافتًا إلى أن قانون النقابة يحتاج إلى تعديل على أن يكون ذلك من خلال الجمعية العمومية.