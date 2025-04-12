السفيرة سيريناد جميل تحصل على جائزة أفضل شخصية دبلوماسية في 2024

السبت 12/أبريل/2025 - 08:38 م

حصلت السفيرة سيريناد جميل سفيرة مصر فى أرمينيا، على جائزة أفضل شخصية دبلوماسية في عام ٢٠٢٤.

من هي السفيرة سيريناد جميل سفيرة؟

والسفيرة سيريناد جميل هي سفيرة مصر في أرمينيا، وسفيرة غير مقيمة في جورجيا، وهي ابنة الفنان الموسيقار الراحل سليمان جميل.

والتحقت بالسلك الدبلوماسي عام ١٩٩١، وعملت بوزارة الخارجية المصرية في قطاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة في فترات مختلفة خلال مسيرتها الدبلوماسية.

وبدأت عملها في السفارة المصرية في باريس عام ١٩٩٦ وحتى ٢٠٠٠، وكانت تختص بالملفات السياسية والثقافية، واهتمت بالدبلوماسية الثقافية في عملها بباريس، وكانت أيضًا عضوًا في الوفد المصري في المؤتمر العام لليونسكو آنذاك.

كما تابعت عملها في السفارة المصرية في تونس، وكانت أيضًا تمثل مصر في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وثم إيفادها للعمل في السفارة المصرية في فيينا، حيث كانت المندوب المناوب للبعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في فيينا، في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووكالة الطاقة الذرية، كما اختصت بالعلاقات الثقافية مع النمسا والعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي.

وبعد ذلك، كانت مديرة لوحدة الفرانكفونية بوزارة الخارجية، والمنسق الوطني لمصر في المنظمة الدولية للفرانكفونية. ثم تم تعيينها قنصلًا عامًا لمصر في باريس من عام ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨.

بعد عودتها إلى القاهرة، عملت كنائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل في قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ثم تم الاستعانة بخبراتها للعمل كمستشارة للعلاقات الخارجية لوزيرة الصحة، وبعدها تقلدت منصب نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات السياسية الدولية من ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٢.

وتم تعيينها سفيرة فوق العادة لمصر في أرمينيا، وسفيرة غير مقيمة في جورجيا، ومن أهم إنجازاتها التحضير للزيارة التاريخية التي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا في يناير ٢٠٢٣، والتي تم خلالها توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتوطيد العلاقات في كافة مجالات التعاون، وأعقبتها زيارة رئيس وزراء أرمينيا إلى القاهرة في مارس ٢٠٢٤، برفقة وفد كبير من رجال الأعمال.

وفي مايو ٢٠٢٤، تم منحها جائزة المرأة القيادية في المجال الدبلوماسي في أرمينيا لعام ٢٠٢٤؛ ومرشحة أيضًا لأفضل عمل دبلوماسي.