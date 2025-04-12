أرسنال يتعثر على ملعبه أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

سقط فريق أرسنال في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه برينتفورد، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت مباراة أرسنال ضد برينتفورد ندية وتنافسًا بين الفريقين، حيث سعى أرسنال لتحقيق الفوز مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، بينما قدم برينتفورد أداءً قتاليًا منظمًا، وتمكن من خطف نقطة التعادل بفضل الروح العالية للاعبيه.

مباراة أرسنال ضد برينتفورد

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد برينتفورد بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يفتتح الغاني توماس بارتي التسجيل لصالح الجانرز في الدقيقة 61.

وتمكن المهاجم يوان ويسا من تسجيل هدف التعادل لفريق برينتفورد في الدقيقة 74، ليحصل كل فريق على نقطة من اللقاء.

ترتيب الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة، واصل فريق أرسنال احتلاله للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، ليفقد نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب البريميرليج، حيث أصبح الفارق مع ليفربول المتصدر 10 نقاط كاملة.

في المقابل، ارتقى فريق برينتفورد إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بعد تعادله خارج الديار.