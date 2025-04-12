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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة الدوري الممتاز.. طرد مهند لاشين في مباراة بيراميدز والأهلي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أشهر الحكم الهولندي داني ماكلي البطاقة الحمراء في وجه اللاعب مهند لاشين لاعب خط وسط بيراميدز في مباراة بيراميدز والأهلي التي تجمعهما حاليا على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية في قمة الدوري الممتاز .

طرد مهند لاشين 

 

تعرض مهند لاشين للطرد في الدقيقة 57 من عمر اللقاء ليلعب بيراميدز منقوصا من خدمات لاعب باقي اللقاء.

 

الشوط الأول

 

حرمت العارضة النادي الأهلي من الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعدما سدد وسام أبو علي رأسية ارتدت من العارضة.

وخرج المغربي يحيي عطية الله بسبب الإصابة ودخل بدلا منه كريم الدبيس في الدقيقة 25.

 

إمام عاشور

 

وسدد كريم حافظ كرة زاحفة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها “الشناوي”  في الدقيقة 15 وحولها إلى ضربة ركنية.

وكان إمام عاشور أهدر فرصة هدف للأهلي في الدقيقة 12 بعدما سدد في اقدرم مدافعي بيراميدز .

مباراة بيراميدز والاهلي مهند لاشين طرد مهند لاشين