أسعار الدولار فى البنوك بختام تعاملات اليوم السبت

السبت 12/أبريل/2025 - 08:30 م

ثبتت أسعار الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت 12 أبريل 2025، داخل السوق الرسمية للعملة.

أسعار الدولار مقابل الجنيه



ووصل في البنك الزراعي المصري إلى 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإمارات دبي الوطني 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع. كما سجل بنك التعمير والإسكان سعر 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه

فيما سجلت بنوك أخرى متوسطًا لسعر الدولار مقابل الجنيه، حيث وصل في بنك بيت التمويل الكويتي إلى 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية بلغ 51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع. بينما سجل بنك قطر الوطني QNB سعر 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع، وبنك كريدي أجريكول سجل 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع. أما البنك المصري الخليجي، فقد وصل سعر الدولار فيه إلى 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع.

أما في البنوك الكبرى، مثل بنك "أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، مصر، الأهلي المصري، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، ميد، البركة، فيصل الإسلامي، العربي الأفريقي الدولي، التجاري الدولي CIB"، فكان سعر الدولار 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع. كما سجل البنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي، مع HSBC، سعرًا يصل إلى 51.29 جنيه للشراء و51.39 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بأعلى سعر سجلته بعض البنوك، فقد وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع. بينما وصل السعر في بنوك "نكست، سايب، قناة السويس، الأهلي الكويتي" إلى 51.3 جنيه للشراء و51.4 جنيه للبيع.