وزير الشباب يجتمع بمجلس أمناء نادي النادي

عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً موسعاً، اليوم السبت، بمجلس أمناء فرع نادي النادي، برئاسة النائب محمد السلاب، للتعرف على الخطط المستقبلية للنادي، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل بالنادي، والوقوف على مستجدات التطوير والأنشطة المقدمة للأعضاء.

تناول الاجتماع سُبل الارتقاء بالخدمات الرياضية والاجتماعية بالنادي، والتوسع في تقديم برامج تخدم مختلف الفئات العمرية، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية لتطوير البنية التحتية والإنشاءات داخل الفرع، لتوفير بيئة مثالية لممارسة الأنشطة الرياضية.

خلال الاجتماع، أكد وزير الشباب والرياضة، أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة ومجالس الأمناء بما يحقق تطلعات الأعضاء ويوفر بيئة رياضية واجتماعية متكاملة تلبي احتياجات النشء والشباب، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل مجلس الأمناء في إدارة النادي خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن سلسلة نادي النادي تخدم قطاعاً عريضاً من الأعضاء من النشء والشباب والمواطنين، وتقدم لهم كل الخدمات والبرامج الرياضية والشبابية والثقافية والفنية بفضل تنوع إنشاءاتها، مشيرًا إلى أن فرع نادي النادي يمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

من جانبه، استعرض النائب محمد السلاب رئيس مجلس الأمناء أبرز الإنجازات التي تحققت منذ افتتاح الفرع، والتحديات التي تواجه الإدارة، مطالباً بدعم الوزارة في تيسير بعض الإجراءات المتعلقة بالتوسعات وتطوير الملاعب والمرافق.

جدير بالذكر أن نادي النادي يضم مبنى إداريًا، وصالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أوليمبيًا، وجيمًا رياضيًا، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحال تجارية وقاعة الاحتفالات.