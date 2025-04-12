"ابدأ حلمك" يواصل تدريب شباب قنا على فنون المسرح.. صور

في ضوء حرص وزارة الثقافة على رعاية وتنمية المواهب المسرحية الشابة في المحافظات، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك" بمحافظة قنا، والذي يهدف إلى إعداد الممثل الشامل وتدريب الشباب على مختلف فنون المسرح.

تنفذ الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث شهد قصر ثقافة قنا جولة تدريبية جديدة تضمنت ورشتي "السينوغرافيا" و"الدراما".

في ورشة السينوغرافيا، قدّم الدكتور عبد الناصر الجميل تدريبا متخصصا في تقنيات الإضاءة المسرحية، تناول فيه تاريخ الإضاءة وتطورها، مع تقديم شروحات تطبيقية وعروض فيديو للتعرف على الأجهزة المستخدمة ووظائفها، بالإضافة إلى عرض أوبرا "موسى" الفرنسية كنموذج تطبيقي.

كما تطرق التدريب إلى عناصر الديكور المختلفة وعلاقتها بحركة الممثل على الخشبة، إلى جانب دراسة الألوان ووظائفها وتأثيراتها النفسية والفسيولوجية.

أما ورشة الدراما، فأشرف عليها الناقد محمد الروبي، وبدأها بتكليف المتدربين بكتابة مشاهد قصيرة تطبق عناصر الكتابة الدرامية، تلا ذلك مناقشة جماعية لأعمالهم. كما ناقش معهم مسرحيتي "الفخ" لألفريد فرج و"أغنية الموت" لتوفيق الحكيم، مستخلصين منها عناصر الحبكة ووصف الشخصيات والحدث الرئيسي.

ودرّبهم على التنقل بين الفصحى والعامية في الحوار المسرحي، واختتم اللقاء بتكليفهم قراءة مسرحيتين من التراجيديا الإغريقية: "أوديب ملكا" و"أنتيجون" لمناقشتهما لاحقا.

وتقام المرحلة الثالثة من المشروع من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، المدير التنفيذي للمشروع، المخرج أحمد طه المدير الفني، وخالد أبو ضيف المدير الإقليمي، وتنفذ عبر إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبدالوهاب، وفرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال.

يستمر المشروع لمدة ستة أشهر، يحصل خلالها المشاركون على تدريب مكثف في مختلف تخصصات المسرح على أيدي نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، على أن يختتم بعرض مسرحي احتفالي لتخريج دفعة جديدة من المواهب الشابة في قنا.

يذكر أن مشروع "ابدأ حلمك" يُعد من أبرز المبادرات الفنية التي أطلقتها وزارة الثقافة، حيث أسفرت مرحلته الأولى عن تخريج دفعات متميزة في محافظات أسيوط، الفيوم، الشرقية، بينما امتدت المرحلة الثانية إلى محافظات بورسعيد، بني سويف، الجيزة، كفر الشيخ، والوادي الجديد، وتم اعتماد الفرق المسرحية المتخرجة كفرق نوعية رسمية.

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