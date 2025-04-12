كسر في الساق.. تفاصيل إصابة أحمد قندوسي في مباراة سيراميكا وفاركو

أثبتت الأشعة التي أجراها الدولي الجزائري أحمد القندوسي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إصابته بكسر في الساق.

وجاءت إصابة أحمد قندوسي بعدما تعرض اللاعب لتدخل قوي من اللاعب ياسين الملاح خلال مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وعلى الفور تم نقل أحمد قندوسي لأحد المستشفيات القريبة من ستاد المكس في الإسكندرية، لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته.

وحرص معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن علي ماهر، واللاعبين، على التواجد رفقة القندوسي في المستشفى.

كما تواجد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز، والدكتور محمود الشحات، والدكتور أبوالحسن محمد، والدكتور خالد الشناوي، والدكتور محمد لطفي، والدكتور أحمد حنفي، والدكتور عمرو عبدالرؤوف، والكابتن مصطفى مهدي، والكابتن حسام الجمل، والكابتن عمرو زكريا.

وحرص جون إدوارد، عضو مجلس إدارة نادي فاركو، المشرف العام على الكرة، على اصطحاب لاعبي فاركو والجهاز الفني، عقب انتهاء اللقاء للمستشفى، لمؤازرة لاعب فريق سيراميكا الجزائري أحمد القندوسي.