محافظ الإسكندرية يطمئن على الحالة الصحية لـ 3 أطفال تم إنقاذهم من العقار المنهار باللبان

زار الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم الأطفال الثلاثة؛ الذين تم انقاذهم أمس عقب انهيار عقار بشارع الغزالي بمنطقة اللبان بحي الجمرك والمتواجدين حالياً تحت الملاحظة بمستشفي رأس التين ، واطمأن على استقرار وضعهم الصحي وتلقيهم الرعاية الطبية الكاملة .

استقرار حالة ضحايا العقار المنهار

خلال زيارته للأطفال أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته باستقرار الحالة الصحية للأطفال وخروجهم سالمين من الحادث ،كما استفسر من والدة الأطفال عن احتياجاتهم ،للعمل على توفيرها؛ حيث وجه رئيس حي الجمرك بالعمل على توفير عمل مستقر لوالدة الأطفال يوفر لها مصدر دخل ثابت كونها هي عائل الأسرة ، بالإضافة إلى توفير إعانة مالية شهرية لهم ، كما وجه باشراك الأطفال في الأنشطة الرياضية التي تنظمها مديرية الشباب و الرياضة لاستغلال طاقتهم بما يحقق النفع لهم.

محافظ الإسكندرية يتفقد ضحايا العقار المنهار

الجدير بالذكر أنه بمجرد تلقي غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أمس بلاغًا بسقوط عقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية بـ 49 شارع الغزالي، متفرع من شارع السبع بنات بمنطقة اللبان ؛انتقلت جميع الأجهزة التنفيذية لموقع العقار وتمت عملية إنقاذ الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين بمحيط العقار المنهار وتأمين الموقع ؛ وسط تواجد مكثف من فرق الحماية المدنية والإسعاف والتدخل السريع إلى جانب الجهات المعنية من المرافق وكامل الأجهزة الأمنية المختصة بتأمين الموقع، وتم بتشكيل لجنة مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار .