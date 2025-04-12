ينطلق غدا مجانا.. قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي "الوهم" بمركز طنطا

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العرض المسرحي "الوهم"، على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا، مجانا، ضمن عروض شرائح المسرح بمحافظة الغربية للموسم الحالي، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

يقام العرض المسرحي يوميا، في الثامنة مساء، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك بداية من مساء بعد غد الاثنين، وتستمر العروض حتى يوم الجمعة الموافق 18 أبريل.

العرض المسرحي "الوهم" عن رائعة الكاتب والشاعر الإيطالي لويجي بيراندويللو، "ست شخصيات تبحث عن مؤلف"، ومن بطولة فرقة المركز الثقافي بطنطا المسرحية، ومن بينهم: محمد محسن، زياد ناصر، روز فرج، يوسف لبيب، ومنة أحمد، وتدور أحداثه حول 6 شخصيات تم التخلي عنهم دراميا من قبل المؤلف، فتقرر الشخصيات اقتحام بروفات المسرحية بحثا عن كمال شخصياتهم، فيما تتطور الأحداث سريعا ليحدث صراع بين الشخصيات الستة وفريق العمل.

"الوهم" ديكور سمير زيدان، إعداد موسيقي أحمد عفيفي، دراماتورج أحمد عصام، مكياج بسمله نجم، فيديو مابينج محمد البدري، أزياء سمية الهواري، ومن إخراج محمود فايد، إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين.



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