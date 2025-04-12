بعد غلقها ٢٤ ساعة .. إعادة تشغيل ملاعب كفر البطيخ في دمياط

أعلن الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط اليوم عودة النشاط الرياضي بمركز شباب مدينة كفر البطيخ بعد إصلاح وتثبيت عارضات المرمى واتباع تعليمات الامن والسلامة.

وتابع مدير المديرية الإجراءات التى اتخذها مركز شباب مدينة كفر البطيخ لتصحيح الأوضاع واتباع إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب المنجلة.

وقام مركز شباب مدينة كفر البطيخ بتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالملعب المنحل وتثبيت عارضة المرمى تنفيذا لتوجيهات مدير المديرية أمس، وذلك حفاظاً علي المترددين علي مركز الشباب.

وتقدم فوزى بالشكر والتقدير لمجلس إدارة مركز شباب كفر البطيخ لسرعة الإستجابة لتوجيهاته والقيام بتثبيت عارضات المرمى خلال 24 ساعة والحفاظ علي حياة أعضاء المركز والمترددين.

وشدد على مراعاة عوامل الامن والسلامة في كل مراكز الشباب تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

كان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط قد تفقد مركز شباب مدينة كفر البطيخ، والمبنى الإدارى والملعب، وأثناء المتابعة تبين عدم تثبيت عارضات المرمى، وهو ما يعرض اللاعبين والأعضاء المترددين لممارسة نشاط كرة القدم على الملعب للخطر الجسيم حيث يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وقرر فوزى، إيقاف ممارسة نشاط كرة القدم على الملعب المنجل في مركز شباب كفر البطيخ، لحين إصلاح عارضات المرمى وتثبيتها حفاظا على سلامة اللاعبين والمترددين، على أن يتم الانتهاء من أعمال التثبيت خلال 24 ساعة، حتى يستطيع الشباب ممارسة الأنشطة الرياضية، ويعود مركز الشباب لتقديم خدماته لأعضائه على أكمل وجه.

كما وجه مدير المديرية بوقف مدير مركز شباب مدينة كفر البطيخ عن العمل، وإحالته للتحقيق، للإهمال الجسيم في الإشراف على أنشطة ومنشآت مركز الشباب، وعدم القيام بدوره المنوط به.