فلاهوفيتش يقود تشكيل يوفنتوس ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

أعلن الكرواتي إيجور تودور، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليتشي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق يوفنتوس، اليوم السبت، نظيره ليتشي على ملعب أليانز ستاديوم، في لقاء ينطلق في التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة يوفنتوس ضد ليتشي

يقود الصربي دوشان فلاهوفيتش تشكيل يوفنتوس أمام ليتشي، حيث يتواجد على رأس الهجوم، بجانب التركي كينان يلدز.

ويجلس المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني على مقاعد بدلاء يوفنتوس، رفقة الجناح البرتغالي شيكو كونسيساو.

يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 56 نقطة، بينما يأتي ليتشي في المركز السابع عشر وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل يوفنتوس ضد ليتشي

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو

خط الدفاع: بيير كالولو - ريناتو فيجا - لويد كيلي

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس - مانويل لوكاتيلي - كيفرين تورام - وستون مكيني

وفي الهجوم: كينان يلدز - دوشان فلاهوفيتش - تيون كووبميينيرز.