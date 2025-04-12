نائب محافظ البحيرة يتابع تطبيق تعريفة الأجرة الجديدة بالمراكز.. صور

أجرى الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، جولة تفقدية شملت 6 مراكز (الدلنجات - حوش عيسى - أبوالمطامير - وادى النطرون - بدر - كوم حمادة)، وذلك للوقوف على مدى التزام محطات الوقود بالتسعيرة الجديدة وانتظام آليات العمل، وأيضاً متابعة أرصدة المواد البترولية للتأكد من توافرها بالكميات الكافية لتلبية احتياجات المواطنين دون أي معوقات

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الرقابة على محطات الوقود ومواقف السيارات بجميع أنحاء المحافظة، للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة وضمان توافر المواد البترولية ومنع أي تلاعب في الكميات أو الأسعار.

كما قام أيضاً تفقد نائب محافظ البحيرة، عدد من مواقف السيارات لمتابعة التزام جميع سيارات ومركبات الأجرة بوضع ملصقات توضح الأجرة الجديدة على الزجاجين الأمامي والخلفي وفقا للتعليمات الصادرة بالإضافة إلى تعليق لافتات توعوية واضحة لتعريف المواطنين بالتعريفة الرسمية المعتمدة.

مرور البحيرة ينفذ حملات مكثفة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

وفي سياق متصل، شنت إدارة مرور البحيرة بالتنسيق مع إدارة مشروع المواقف اليوم عدة حملات مرورية مكثفة بعدد من شوارع مدينة دمنهور، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة والتشديد على ضبط منظومة النقل ومتابعة تطبيق التعريفة الجديدة عقب قرار زيادة أسعار الوقود.

واستهدفت الحملة متابعة سيارات الأجرة والسيرفيس والتاكسي والنقل الداخلي، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وعدم تجزئة خطوط السير، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومنضبطة.

وقد شهدت الحملة حالة من الالتزام الملحوظ من قِبل السائقين، وهو ما يعكس مستوى الوعي والمسؤولية، والتجاوب مع قرارات الدولة المنظمة لحركة النقل الجماعي.

تعريفة الأجرة الجديدة في البحيرة

من الجدير بالذكر أنه تمت مراعاة مصلحة المواطن والسائق في التعريفة الجديدة، حيث تمت زيادة التعريفة على النحو التالي:

سيارات الأجرة السيرفيس من ٤ جنيهات لتصبح ٤.٥ جنيه.

سيارات تاكسي العداد فتح العداد من ٩.٢٥ جنيه لتصبح ١١ جنيهًا، وكل ١ كم بسعر ١.٢٥ جنيه.

مركبات التوك توك من ٥.٥ جنيه لتصبح ٦ جنيهات.

قيمة تذكرة مركبات مشروع النقل الداخلي من ٤ جنيهات لتصبح ٥ جنيهات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر ضرورة التزام الجهات المختصة باستمرار تلك الحملات الميدانية المكثفة على مدار الساعة، لضمان التطبيق الصارم للتعريفة وعدم التلاعب بها، بما يصب في مصلحة المواطن ويعزز من الانضباط في الشارع على أرض المحافظة.