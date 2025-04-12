وزير العدل ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مقر محكمة الاستئناف ومتحف سراي الحقانية

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لبدء جولتهم الميدانية لتفقد عدد من المواقع التابعة لوزارة العدل بمحافظة الإسكندرية.

استهل كل من وزير العدل ومحافظ الإسكندرية جولتهما بتفقد مقر محكمة استئناف الإسكندرية ومتحف سراي الحقانية الموجود داخل المحكمة، والذي ضم اللوحات والمقتنيات الأثرية التي كانت موجودة بمحكمة الحقانية، كما أشادوا بجميع اللوحات والمقتنيات به.

محافظ الإسكندرية يوجه الشكر إلى وزير العدل

خلال التفقد؛ وجه محافظ الإسكندرية الشكر لوزارة العدل على الجهد الكبير المبذول لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير ورفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية.

ثم افتتح المستشار عدنان فنجري يرافقه الفريق أحمد خالد حسن سعيد فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة الموجود بمنطقة سموحة نطاق حي شرق؛ وذلك في إطار خطة الدولة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.

تسريع تقديم الخدمات للمواطنين

وخلال الافتتاح استمع كل من الوزير والمحافظ لشرح للخدمات التي يقدمها الفرع حيث يُعد فرع توثيق اليوم هو الفرع رقم ٧٥٤ على مستوى الجمهورية ، كما أنه مميكن بالكامل ومربوط بشبكة المعلومات وتم إنشاؤه وفقاً لأحدث وسائل الرقمنة، حيث يعمل على تسهيل وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين. وأكد محافظ الإسكندرية أن فرع توثيق اليوم يُعد خطوة تعكس رؤية القيادة السياسية للتسهيل على المواطنين وتقريب جهات التقاضي.

سرايا الحقانية

وفي ختام جولتهم؛ تفقد وزير العدل ومحافظ الإسكندرية مقر سرايا الحقانية الأثري الذي يتم تطويره حالياً ،وأكد محافظ الإسكندرية على أهمية الاستغلال الأمثل للمبنى وذلك لموقعه المتميز وكونه إرثًا ثقافيًا وتاريخيًا مهمًا لمحافظة الإسكندرية وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءته، كما اختتم الوزير والمحافظ جولتهم التفقدية بزيارة المكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بمنطقة محطة الرمل، وذلك للاطمئنان على سير العمل به وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، حيث استفسرا خلال وجودهما من المواطنين عن مدى رضاهم عن تقديم الخدمات.