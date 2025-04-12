التحريات تكشف سبب وفاة طفلين ببيارة ري في بني سويف

كشفت تحريات مباحث مركز شرطة سمسطا برئاسة الرائد الحسن إبراهيم، رئيس المباحث، تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي، تفاصيل مصرع طفلين ببيارة ري في ارض زراعية نتيجة لعبهما بالقرب من البيارة.



تفاصيل الواقعة

عندما تلقى اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي إخطارًا بوفاة طفلين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، برئاسة الرائد الحسن إبراهيم رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، للوقوف على أسباب وقوع الحادث وإجراء التحريات اللازمة وسماع شهود الواقعة.

وكان قد لقي طفلان مصرعهما نتيجة سقوطهما داخل بيارة ري تقع في أرض زراعية بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، حيث صرحت جهات التحقيق بدفن جثتي الطفلين بعد استكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن الطفلين هما "محمد.خ.ع" 5 أعوام، و"عمر.م.س" 4 أعوام، وقد لقيا مصرعهما صباح اليوم أثناء لعبهما في محيط الأرض الزراعية، حيث سقطا في البيارة المليئة بمياه الري.

التقرير الطبي

وبالكشف الطبي المبدئي على الجثتين تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى، تمهيدًا لتسليمهما إلى ذويهما.