تعرف على تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام أنجولا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم تحت 17 سنة، بقيادة أحمد الكاس التشكيل الأساسي، الذي يبدأ لقاء أنجولا في الملحق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم للناشئين (قطر 2025)، والذي ينطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية.

وحرص الجهاز الفني على تثبيت التشكيل الذي بدأ لقاء الكاميرون بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية، والذي حقق من خلاله انتصاره الوحيد في البطولة، وجاء تشكيل المنتخب على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر للناشئين:

عمر عبد العزيز (1) – عمر كمال (24) – مهند الشامي (5) - حمزة الدجوي (4) – نور أشرف (3) – أدهم فريد (6) – محمد البنداري (15) – محمد حمد (8) – أنس رشدي (20) – عبد العزيز الزغبي (17) – حمزة عبد الكريم (9).