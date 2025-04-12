تأجيل محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس أولى جلسات محاكمة "ش. أ." على خلفية اتهامه بإصابة الفتاة "ش. ش." حفيدة رئيس الوزراء الاسبق بعد حقنها بمادة طبية داخل مركز تجميل أودى بحياتها لجلسة 10 مايو المقبل للمرافعة.



تفاصيل أمر الإحالة

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 4294 جنايات التجمع الخامس، للمتهم "ش. أ." أصابة المجني عليها "ش. ش." عمدًا دون سبق الإصرار أو الترصد، أثناء حقنها بمادة طبية رغم كونه غير مؤهل لإجراء ذلك التدخل أو مختص لذلك ما أودى بحياتها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة “حقنة” ما قد تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لإحرازها وحملها مسوغًا من الضرورة الشخصية أو الحرفية.



المتهم ليس مقيدًا بنقابة الأطباء

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم زاول مهنة الطب دون أن يكون مقيدًا بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين.

وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة بالتجمع الخامس، إحالة المتهم "ش. أ." إلى المحاكمة الجنائية، لمعاقبة المتهم طبقًا لمواد الاتهام على النحو المبين بالأوراق.