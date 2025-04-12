محافظ الشرقية يوجه بضخ 1000 أسطوانة غاز لسد احتياجات المواطنين بعزبة عبدالعاطي الأشقر

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، بتوفير كميات كافية من أسطوانات الغاز لأهالي المنطقة لضمان عدم تأثرهم جراء الحادث وسد احتياجاتهم اليومية.

يأتي ذلك في استجابة سريعة لتداعيات الحريق الذي وقع، مساء أمس، بمستودع أسطوانات الغاز بعزبة عبدالعاطي الأشقر التابعة لقرية بيشة عامر بمركز منيا القمح.

على الفور، قام وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع المهندس أحمد القواشتي، مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية، والمهندس طلعت رشدي، مدير إدارة تموين منيا القمح، بتوفير أسطوانات الغاز لأهالي المنطقة، وتم ضخ وتوزيع 1000 أسطوانة غاز لسد احتياجات أهالي العزبة والقرى المجاورة.

كما شدد وكيل وزارة التموين على مسؤولي مستودع الغاز بقرية تلبانة، والذي يبعد نحو 2 كم عن المستودع المتضرر بتوزيع حصة مستودع عزبة عبدالعاطي الأشقر من خلاله لحين إعادة تشغيله مرة أخرى لتغطية احتياجات الأهالي.

يذكر أنه فور وصول بلاغ الي غرفة الأزمات بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة، يفيد بنشوب حريق بمستودع لأسطوانات الغاز بعزبة عبد العاطي الأشقر التابعة لقرية بيشة عامر بمركز منيا القمح. وجه محافظ الشرقية بسرعة التعامل مع البلاغ، وتم الدفع بـ11 سيارة إطفاء و7 سيارات إسعاف، حيث أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص، تم نقل حالتين إلى مستشفى بلبيس لتلقي العلاج من الاختناق، بينما نُقلت الحالة الثالثة لمستشفى الزقازيق العام، وتم خروج جميع الحالات بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق.