الصراع مستمر.. نقطة +90 تحافظ على حظوظ الأهلي في المنافسة على درع الدوري بالتعادل مع بيراميدز

خطف فريق الأهلي نقطة ثمينة حافظ بها على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري بالتعادل مع بيراميدز في الوقت القاتل بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية في قمة الدوري الممتاز .

أهداف مباراة بيراميدز والأهلي

سجل المغربي محمد الشيبي هدف فريق بيراميدز في شباك الأهلي بالمباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية في قمة الدوري الممتاز.

جاء هدف محمد الشيبي في الدقيقة 86 من تسديدة قوية سكنت شباك محمد الشناوي.

وفي الوقت القاتل أحرز أحمد رضا هدف التعادل للأهلي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع .

وشهد اللقاء طرد اللاعب مهند لاشين لاعب خط وسط بيراميدز في الدقيقة 65.

ترتيب بيراميدز والأهلي في الدوري

بعد تعادل بيراميدز والأهلي واصل بيراميدز الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 44 نقطة بينما توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثاني.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي - أشرف بن شرقي

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.