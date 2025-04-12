ads
السبت 12 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. لامين يامال يقود تشكيل برشلونة ضد ليجانيس

لامين يامال لاعب
لامين يامال لاعب برشلونة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليجانيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يحل فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ليجانيس بملعب بوتاركي البلدي، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة ليجانيس ضد برشلونة

يقود لامين يامال تشكيل برشلونة أمام ليجانيس، وذلك رفقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا.

يدخل برشلونة هذه المواجهة وعينه على تحقيق الانتصار وحصد الثلاث النقاط، وذلك لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني والابتعاد عن ملاحقه ريال مدريد غريمه التقليدي.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن الغريم التقليدي ريال مدريد، بينما يأتي ليجانيس في المركز التاسع عشر قبل الأخير بـ28 نقطة.

تشكيل برشلونة ضد ليجانيس

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني 

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي 

خط الوسط: إريك جارسيا - بيدري جونزاليس - فيرمين لوبيز 

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

برشلونة تشكيل برشلونة تشكيل برشلونة ضد ليجانيس تشكيل برشلونة أمام ليجانيس ليجانيس ضد برشلونة مباراة ليجانيس ضد برشلونة ليجانيس برشلونة ضد ليجانيس الدوري الإسباني لامين يامال