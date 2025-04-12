الدوري الإسباني.. لامين يامال يقود تشكيل برشلونة ضد ليجانيس

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليجانيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يحل فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ليجانيس بملعب بوتاركي البلدي، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة ليجانيس ضد برشلونة

يقود لامين يامال تشكيل برشلونة أمام ليجانيس، وذلك رفقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا.

يدخل برشلونة هذه المواجهة وعينه على تحقيق الانتصار وحصد الثلاث النقاط، وذلك لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني والابتعاد عن ملاحقه ريال مدريد غريمه التقليدي.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن الغريم التقليدي ريال مدريد، بينما يأتي ليجانيس في المركز التاسع عشر قبل الأخير بـ28 نقطة.

تشكيل برشلونة ضد ليجانيس

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: إريك جارسيا - بيدري جونزاليس - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.