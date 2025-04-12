قمة الدوري الممتاز.. بيراميدز والأهلي "حبايب" في شوط أول سلبي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز والأهلي التي تقام الآن، على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية في قمة الدوري الممتاز.

الشوط الأول

حرمت العارضة النادي الأهلي من الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعدما سدد وسام أبوعلي رأسية ارتدت من العارضة.

وخرج المغربي يحيي عطية الله بسبب الإصابة ودخل بدلا منه كريم الدبيس في الدقيقة 25.

وسدد كريم حافظ كرة زاحفة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها “الشناوي” في الدقيقة 15 وحولها إلى ضربة ركنية.

وكان إمام عاشور أهداف فرصة هدف للأهلي في الدقيقة 12 بعدما سدد في اقدام مدافعي بيراميدز.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي - أشرف بن شرقي

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ترتيب بيراميدز والأهلي في الدوري

اشتعل صراع صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد نتائج الجولة الأولى بالمرحلة النهائية حيث يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة في انتظار القرار النهائي بشأن خصم 3 نقاط من رصيده، بسبب الانسحاب من مباراة القمة 130 أمام الزمالك.