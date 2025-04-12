ترامب يوجه بعدم الاعتماد على الرقائق وأشباه الموصلات وأجهزة الهاتف الواردة من الصين

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه بعدم الاعتماد على الرقائق وأشباه الموصلات وأجهزة الهاتف الواردة من الصين؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

تفاصيل الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين

قدمت روان علي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، عرضًا تفصيليًا عن الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين تشعل فتيل الحرب التجارية، حيث أوضحت، أن الاقتصاد العالمي يقف أمام تحدٍ صعب مع دخول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مرحلة أكثر حدة، لافتا إلى أنها حرب ستكون لها تداعيات ضخمة خاصة على الدول العالقة في المنتصف بين أكبر اقتصادين في العالم.

تأثير الحرب التجارية بين أمريكا والصين

وأوضحت، أن أطراف قليلة ستكون قادرة على النجاة حال استمرت الحرب التجارية بين أمريكا والصين، مشيرة إلى أنه في التاسع من أبريل أعلنت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% ليصل إجمالية الرسوم المفروضة على بكين إلى 145%.

التصعيد زاد الترقب وعزز تجاه المستثمرين إلى الملاذات الأمنة

وأكدت، أن التصعيد زاد الترقب وعزز تجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة خوفًا من تصعيد أكبر في التوترات التجارية بين قطبي الاقتصاد العالمية.

الصين تعتزم تجاهل أي زيادات إضافية قد تعلن عنها واشنطن لاحق

ولفتت، إلى أن الصين ردت برفع الرسوم الجمركية على جميع السلع الأمريكية من 84% إلى 125%، وقالت إنها تعتزم تجاهل أي زيادات إضافية قد تعلنها واشنطن لاحقًا.

بكين حملت الولايات المتحدة المسؤولية عن الاضطرابات في الاقتصاد العالمي

كما أكدت أن بكين حملت الولايات المتحدة المسؤولية عن الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن أي حوار مع واشنطن يجب أن يقوم على المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل.