نتنياهو لعائلة المحتجز عيدان ألكسندر: جهود حثيثة لإعادته وباقي المحتجزين

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لعائلة المحتجز عيدان ألكسندر، إن هناك جهودًا حثيثة تجري لإعادة عيدان وباقي المحتجزين؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

عيدان يؤكد أن نتنياهو يسيطر على إسرائيل مثل الديكتاتور

وبثت حركة حماس تسجيلًا مصورًا للجندي المحتجز لديها الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، حيث أكد عيدان أن نتنياهو يسيطر على إسرائيل مثل الديكتاتور.

ارتقاء 3 شهداء في غارة إسرائيلية

على صعيد آخر، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء 3 شهداء في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة.