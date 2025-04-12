وزير الاتصالات يشهد ختام مؤتمر الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بجامعة مصر للمعلوماتية

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ختام فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمته جامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من خبراء دوليين وصناع قرار ورواد أعمال من المنطقة.

تكريم الراحلة ريم بهجت وإطلاق اسمها على القاعة الرئيسية بالجامعة

استهل الوزير كلمته بنعي الدكتورة ريم بهجت، رئيسة الجامعة الراحلة، مشيدًا بدورها في تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية وإسهاماتها الأكاديمية المتميزة، معلنًا إطلاق اسمها على القاعة الرئيسية تكريمًا لمسيرتها العلمية والإنسانية.

استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تنطلق نحو المستقبل

أكد أن مصر وضعت استراتيجية طموحة للذكاء الاصطناعي ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحفيز بناء التطبيقات المبتكرة، وتوسيع قاعدة الكوادر المؤهلة، مع العمل على تهيئة بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال ووضع أطر تنظيمية فعالة.

تدريب 30 ألف متخصص ودعم 250 شركة ناشئة

أوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف تدريب أكثر من 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي، ودعم 250 شركة ناشئة، إلى جانب تمكين أكثر من ربع القوى العاملة من استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات العمل.

تعاون مصري – هولندي لتعزيز التحول الرقمي وريادة الأعمال

شهد المؤتمر لقاء بين الوزير والسفير الهولندي بالقاهرة، تم خلاله بحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وبناء المهارات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، مع دعوة لزيارة مراكز إبداع مصر الرقمية.

معرض تكنولوجي ومسابقة إقليمية للشركات الناشئة

أقيم على هامش المؤتمر معرض بمشاركة شركات دولية ومحلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنظيم مسابقة لاختيار أفضل الشركات الناشئة في هذا المجال، بمشاركة وفد من الشركات الهولندية الناشئة، بهدف توسيع آفاق التعاون بين أوروبا والمنطقة.

جامعة مصر للمعلوماتية.. منصة أكاديمية لقيادة التحول الرقمي

تُعد جامعة مصر للمعلوماتية أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا، وتهدف إلى تأهيل نخبة من المتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر والمنطقة.