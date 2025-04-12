الفنان الصغير.. أحمد الدمرداش ممثل بارع وموهوب

فنان متميز وشامل، عندما ترى موهبته وأداءه في التمثيل، والعروض المسرحية تشعر بأنك أمام فنان مبدع، إنه أحمد الدمرداش 12 عامًا، طالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة خاصة في مدينة المحلة الكبرى، وهو عضو في فريق مسرح 23 يوليو، التابع لمدير الثقافة بمحافظة الغربية.

تقول والدته غادة وحيد لـ"البوابة نيوز" إن موهبته الفنية ظهرت منذ الصغر.

وتضيف “وحيد ” أن التمثيل يسري في دمائه منذ الصغر، وظهرت موهبته منذ مرحلة مبكرة، أثناء تقديمه عروضا فنية في المدرسة والحفلات، مشيرة إلى أنه رغم صغر عمره، دعمه مسئولو مدرسته لتنمية موهبته.

وأكدت أنها شجعته لتطوير موهبته فالحقته بورش تمثيل، في فريق مسرح 23 يوليو، التابع لمديرية الثقافة بمحافظة الغربية تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووائل شاهين مدير مسرح 23 يوليو.

وأشارت وحيد إلى أن الفنان خالد النموري، مخرج فريق مسرح 23 يوليو، أسند إليه دورا تمثيليا في مسرحية بعنوان باب الجنة، وقام بدور الفتى الشرير وأتقنه.

ولفتت إلى أن أحمد شارك في أوبريت د إرادة شعب والذي تناول تاريخ مصر وإنجازاتها كما شارك في مسرحية بعنوان وطن الأرانب أدى فيها دور الأرنب الطيب.

وتروي "وحيد" أن ولدها أحمد أدى مختلف الأدوار بإتقان، وأن أداءه أبهر مشرفي الفرقة والجمهور، موضحة أن الفنان خالد النموري اكتشف موهبته في الأداء الحركي، واشترك أيضا في عدة مناسبات في مدينة المحلة منها الليالي الثقافية في المحلة، وقدم فقرات رمضانية عديدة منها وحي يا وحوي نالت إعجاب الجميع.

وقالت “وحيد”: أحمد شارك في مسرحية باب الجنة، وأدى دور طفل خير، وحقق نجاحًا كبيرًا، وأثنى على أدائه اللجنة والجمهور.

وأوضحت أنه رغم صغر عمره، أدى أنواعا مختلفة من التمثيل، منها الكوميدي والتراجيدي. لكنه يفضل الكوميديا، ويعشق فن الأداء الحركي، كما تدرب من خلال الفرقة على الفن الشعبي، وبدأ بتقليد بعض الاستعراضات، وتعلم بعض الرقصات وحقق نجاحا كبيرا، وتمت استضافته في برنامج تليفزيوني شهير.

وأشارت إلى أن الفنان خالد النموري مخرج فريق مسرح٢٣ يوليو، دعم أحمد في تطوير موهبته؛ حيث إنه فنان متميز يدعم جميع الموهوبين، ويطمح أحمد الدمرداش إلى شهرة كبار الممثلين، وتمثيل مصر عالميًا.