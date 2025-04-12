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السبت 12 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موناكو يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة ويعزز موقعه في الدوري الفرنسي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق موناكو فوزًا كبيرًا على ضيفه أولمبيك مارسيليا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي.

وافتتح النجم الياباني تاكومي مينامينو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 34 بعد تمريرة حاسمة من دينيس زكريا، لينهي موناكو الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل موناكو ضغطه وسيطرته على مجريات اللقاء، ليُضيف البديل بريل إيمبولو الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد تمريرة جميلة من فاندرسون كامبوس، مؤكدًا تفوق فريق الإمارة الفرنسية.

ثلاثية قوية 

وقبل نهاية اللقاء بثماني دقائق، توج دينيس زكريا تألقه بهدف ثالث رائع في الدقيقة 82، ليختتم مهرجان الأهداف، ويؤكد فوز موناكو المستحق على أرضه وبين جماهيره.

بهذا الانتصار، يعزز موناكو موقعه في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بينما تستمر معاناة مارسيليا، الذي تلقى خسارة جديدة تُبعده عن صراع المنافسة على المقاعد الأوروبية.

أظهر موناكو أداءً قويًا ومنظمًا، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، ليحقق فوزًا عريضًا يزيد من ثقة الفريق مع اقتراب نهاية الموسم.

الدوري الفرنسي الجولة الـ29 أصحاب الأرض أولمبيك مارسيليا ثلاثية نظيفة مهرجان الأهداف منافسات الجولة نتيجة 3-0 موناكو