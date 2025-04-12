بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الرياض، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق النصر بقيادة رونالدو، اليوم السبت، نظيره الرياض على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة النصر ضد الرياض

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام الرياض، رفقة المهاجم الكولومبي جون دوران والسنغالي ساديو ماني.

شارك كريستيانو رونالدو في 25 مباراة مع النصر هذا الموسم في الدوري السعودي، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 3 أخرى.

يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، برصيد 54 نقطة، بينما يأتي الرياض في المركز التاسع وفي رصيده 34 نقطة.

تشكيل النصر ضد الرياض

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، علي لاجامي، سلطان الغنام

خط الوسط: أوتافيو مونتيرو، علي الحسن، أيمن يحيى

وفي الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، جون دوران.